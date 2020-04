Já há máscaras com selo de aprovação do Citeve. Mas também publicidade enganosa

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário (Citeve) tem 600 modelos de máscaras sociais à espera de aprovação para passarem a estar disponíveis no mercado.

Por outro lado, na última semana receberam luz verde mais de 40 modelos de máscaras reutilizáveis, revelou à TSF o diretor-geral do Citeve, António Braz Costa.

"Não é um processo rápido", explica. O teste para certificar uma máscara para 25 lavagens, por exemplo, demora uma semana,

O selo de aprovação criado pela instituição pretende "ajudar os consumidores na hora de adquirir máscaras", garantindo que o produto comprado é seguro.

Cada máscara social pode ter mais do que um selo: um para indicar que a máscara está certificada pelo Citeve, outro para a indicar quantas lavagens podem ser feitas.

António Braz Costa alerta, no entanto, que existe no mercado muita publicidade enganosa e máscaras onde é feito uso indevido do selo do Citeve.

"Já detetamos, e comunicamos às autoridades, alguns casos de publicidade que indica determinadas características das máscaras que eles não têm", alerta o responsável. Por exemplo, uma empresa pode dizer que tem uma máscara que resiste a 50 lavagens aprovada pelo Citev, quando na verdade só foi certificado um tratamento microbiano.

"Muitas máscaras que nos têm chegado não oferecem segurança. Não oferecem a proteção que é exigida para este tipo de produto", nota António Braz Costa.

Também há no mercado máscaras impermeáveis, que não permitem que o ar passe através delas. Ou seja, não podem sequer ser consideradas máscaras.

