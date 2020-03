Sobe para 60 o número de mortes por Covid-19 em Portugal. Há 43 pessoas que já recuperaram

© Artur Machado/Global Imagens

Foram confirmadas 60 mortes e 549 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando para 3544 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Há 2145 pessoas a aguardar resultado laboratorial.

Até ao momento 43 pessoas conseguiram recuperar, mais 21 que no anterior balanço.

Por zonas, a distribuição epidemiológica da DGS é apresentada da seguinte forma: no Norte, há 1858 casos, morreram 28 pessoas, e três recuperaram; segue-se a Grande Lisboa, com 1082 casos de infeção pelo novo coronavírus, 18 mortos e 11 casos de recuperação. No Centro registam-se 435 casos de contágio, 13 mortes e oito casos de recuperação. O Algarve tem neste momento 89 pessoas infetadas com o novo coronavírus e já regista uma morte.

No Alentejo não há óbitos a registar, há apenas 20 casos de infeção. Há 21 casos de portugueses infetados a registar no estrangeiro.

A faixa etária com mais casos é a dos 40 aos 49 anos, mas é a partir dos 80 que se registam mais mortes.

Há neste momento 14.994 pessoas em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde.

