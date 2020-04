Já se sabe que aulas vão passar na telescola. Consulte aqui toda a programação

© Pixabay

Já é conhecida a grelha de programação das aulas transmitidas a partir do dia 20 de abril, na RTP Memória, para alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário.

As atividades letivas decorrerão todos os dias da semana, das 9h00 às 17h50 por blocos de dois anos, a começar no primeiro e segundo anos até chegar ao nono ano, ao fim da tarde.

Esta nova telescola poderá ser vista no canal RTP Memória - no canal 7 da TDT, canal 18 na NOS, canal 100 da MEO ou canal 17 da Vodafone.

Também nesta programação está previsto um conjunto de atividade de apoio para as crianças do pré-escolar na RTP 2.

O Ministro da Educação já defendeu que as aulas através da televisão devem ser um "complemento" às práticas de ensino à distância adotadas pelas escolas desde que os estabelecimentos de ensino foram encerrados.

Em entrevista à RTP esta semana, Tiago Brandão Rodrigues explicou que o objetivo da telescola é, sobretudo, chegar aos alunos sem acesso à internet e que a iniciativa não substitui o ensino à distância.

Governo decidiu manter a suspensão das aulas presenciais durante o terceiro período que, para a maioria dos alunos do ensino básico e secundário, começa na próxima segunda-feira. O terceiro período arranca, por isso, no dia 14 de abril com ensino à distância. O ano letivo poderá estender-se até 26 de junho.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira, depois de António Costa ouvir durante dois dias especialistas, representantes da comunidade escolar, partidos, sindicatos e os órgãos consultivos do Ministério da Educação.

O primeiro-ministro anunciou ainda que no ensino básico, a avaliação será feita pelos professores, sem provas de aferição e exames do 9.º ano. O regime especial de apoio às famílias com filhos menores de 12 anos será mantido.

Ainda não está definido "quando ou se" se iniciarão as aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, sendo que, quando retomadas, as aulas presenciais só serão lecionadas para as 22 disciplinas com exame específico de acesso ao Ensino Superior.

