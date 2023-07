JMJ: Carlos Moedas também tem um tapete e responde a Bordalo II ao som de Bob Marley

© Carlos Moedas/Reprodução Instagram

Depois do tapete que Bordalo II estendeu no altar-palco para criticar os custos da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa não quis ficar atrás e também foi lá colocar um tapete à sua moda.

Num vídeo publicado no Instagram, Carlos Moedas aparece com um tapete debaixo do braço em direção ao altar-palco, chega junto da escadaria e estende-o. No tapete lê-se "bem-vindo" em português e nos mais variados idiomas. Tudo isto, ao som da música "One Love", de Bob Marley.

Na descrição do vídeo, o autarca de Lisboa escreveu: "Agora sim, o tapete está posto. Aqui, são todos bem-vindos." A reação de Bordalo II foi imediata. Riu, negou que o tapete estivesse agora posto e atirou que "o tapete real já esteve lá ontem".

Esta quinta-feira, o artista Bordalo II expôs o "tapete da vergonha" na escadaria do altar-palco, em Lisboa, num protesto contra os custos da Jornada Mundial da Juventude. Na passadeira estavam impressas notas de 500 euros.