Masculinidade tóxica e papéis de género."O feminismo só faz mal aos racistas, xenófobos e machistas"

"Não és homem, não és nada." A frase, repetida até à exaustão, porque se gosta de pintar os olhos, porque se rejeita o futebol ou as brincadeiras de lutas, porque não se é um corajoso temerário, vem acompanhada de muitas outras ideias enraizadas, desde o começo da formação. Tiago Rolino ataca logo a ideia. Tudo isto é verdade, mas não se sente nem "coitadinho" nem "vitimizado".

É um homem europeu, branco, heterossexual e cisgénero que se reconhece no topo da hierarquia do privilégio. O investigador do Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra, outrora advogado, reconhece, no entanto, que a desconstrução dos padrões de género surgiu-lhe por querer contrariar o "sistemas de caixinhas em que todos somos colocados". Um "sistema" que considera "menos homem" quem desafia a norma.

"O que é difícil para os homens é sair um bocadinho dessa caixa, querermos ter comportamentos que não são tipicamente masculinos, mas isso é difícil por causa dos outros homens. Os homens não são vitimizados, e, se são, é por causa dos outros homens."

As masculinidades mais rígidas, tradicionais, hegemónicas ou até "tóxicas" continuam a empurrar os homens para situações de limite: "Os homens morrem mais, não só porque são mais assassinados, mas também porque morrem mais em acidentes de trânsito, morrem mais em consequência do abuso de álcool e de outras substâncias, por comportamentos de risco, por falta de autocuidado, por suicídio."

Tatiana Moura, também investigadora no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra e há anos envolvida com as questões de género, reconhece que, apesar de a desigualdade de género depositar o peso nas mulheres, há consequências que inevitavelmente têm atingido também os homens. "A desigualdade de género tem uma série de consequências. Uma delas é a discriminação das mulheres, é uma das mais óbvias, sendo a violência doméstica e o feminicídio, por parte dos seus parceiros ou ex-parceiros íntimos, duas formas mais extremas."

"Mas termos um sistema que é patriarcal e que atribui a mulheres e a homens determinados papéis sociais tem impacto tanto para mulheres como para homens", acrescenta. Tatiana Moura, especialista em masculinidades e violência, alerta: os papéis sociais levados ao extremo resultam em números dramáticos. Nota como num país como o Brasil, em que a liderança política não tem pudor em associar-se a valores misóginos, a violência tem aumentado. Mas a tendência de maior envolvimento do género masculino no crime e em comportamentos de risco é global. "Normalmente os homens são assassinados por pessoas que não conhecem na esfera pública, mas são também quem mais mata. Os homens são quem mais mata e quem mais morre em resultado de um sistema desigual que atribui ao homem o lugar do ser racional, do provedor, do que não pode demonstrar emoções, do que tem que mostrar que é forte..."

O machismo é um dos temas mais trabalhados por Clara Silva, a artista mais conhecida por Clara Não. Não aos estereótipos, não à desigualdade de género, racial, socioeconómica, não ao patriarcado. A artista de 27 anos lamenta ter ainda de pôr o dedo na ferida, e que os homens não sintam que o podem fazer, devido a um pacto social silencioso, e a uma uma masculinidade "muito fechada em si".

"A questão da masculinidade tóxica é um ciclo vicioso, porque muitas vezes os homens reclamam com as feministas por elas não falarem o suficiente sobre masculinidade tóxica, mas eles também não falam. Eles querem que nós falemos mas depois não falam porque a masculinidade tóxica não lhes permite que falem sobre os seus sentimentos."

Em consequência de trabalhos divulgados nas redes sociais, com frases e desenhos que contrariam ideias feitas da sociedade que habita, Clara Não consegue sentir o embate do machismo e da masculinidade tradicional. "Uns senhores - vamos dizer assim - diziam que as mulheres também estavam a pedi-las. Isto parece sempre uma coisa muito distante mas há muita gente jovem a pensar assim, maioritariamente homens, mas também mulheres. Vêm com aquela frase: 'Se queres respeito tens de te dar ao respeito.' Eu odeio, odeio de morte esta frase."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Não (@clara.nao)

Além de trazer à luz do dia a existência de "chats entre homens, chats de masculinidade tóxica", Clara Não salienta que há, continua a existir, um machismo enraizado entre os mais jovens, que se evidencia sempre que a autora das obras recebe mensagens ofensivas. A artista tem procurado ao longo dos anos informar-se cada vez mais sobre os temas que trata. Na literatura sobre feminismo, encontrou o bastião e um reduto com que se escuda para poder transmitir conhecimento. Nos livros mais clássicos e nos mais recentes, Clara Não encontrou muitas explicações para o fenómeno. "O Estado Novo criou associações de mulheres para impor os valores de família às mulheres, para instituir valores patriarcais, ideais machistas. Esta monstruosidade passou de avós para filhas e para netas, está também enraizada nas mulheres. Enquanto as mulheres estavam a ser oprimidas pelos homens e por si mesmas, os homens faziam o que bem lhes apetecia."

Tatiana Moura, que também desenvolve projetos na área da paternidade e do cuidado, admite que é premente "desconstruir um conjunto de estereótipos de género" desde cedo, até porque uma "sociedade mais igualitária em termos de género beneficia homens e mulheres".

Um dos pontos que a investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra defende é o desenvolvimento da capacidade cuidadora do homem, um papel que ainda é atribuído maioritariamente às mulheres, para vantagem do género masculino. "Se atribuíssemos um valor económico - e há estudos que atribuem esse valor económico - a esse cuidado, e se esse cuidado fosse remunerado, não havia sistema capitalista que resistisse, não é? São precisas formas de trabalho voluntárias não pagas e informais para que a máquina continue a andar. Há muito trabalho que tem de ser feito para que os homens possam progredir nas suas carreiras."

À mulher, o lar. Ao homem, o sucesso. Apesar de ser cada vez mais uma ideia ultrapassada, a masculinidade tóxica continua a pressionar mulheres e homens contra a espada e a parede. Tiago Rolino repara como os homens crescem com outras expectativas sobre as suas cabeças. "Se não soubermos arrumar a casa, também não faz mal porque somos homens", confessa o investigador.

"O homem cuidador e pai, que está a dar um passo em frente para a igualdade, é visto pela sociedade como uma pessoa especial. As mulheres sempre o fizeram e nunca receberam uma palavra especial." À conversa com a TSF, a existência de "caixinhas sociais" de arrumar pessoas, mas com propensão para a bagunça de ideias, volta sempre a surgir.

Tiago Rolino é hoje mais consciente da liberdade que a masculinidade pode adotar, mas, enquanto homem, não nega o universo masculino ainda é reticente a outras formas de se expressar, por receio do julgamento social. "Torna-se complicado para os outros homens aceitarem que somos assim e que é possível ser assim, contraporem-se com a sua própria masculinidade. São os outros rapazes que te puxam um bocado para aí e que te fazem lembrar que tu não podes perder os privilégios como homem."

"Esta pressão que os rapazes recebem dos outros rapazes, para adotarem os comportamentos típicos masculinos, torna-os, não vítimas nem coitadinhos, mas alvo de consequências, que também sofrem", sustenta. Aos que choram e se entregam à vulnerabilidade humana, ainda são atribuídas caracterizações como "menos homens, meninas, ou então ligados à homossexualidade".

Desigualdade de género

Os modelos tradicionais de masculinidade contribuem para a discriminação e estigmatização de mulheres. Joana Topa, investigadora do departamento de Ciências Sociais e do Comportamento no ISMAI, nota como o machismo se manifesta além dos piropos lançados na rua. A autora de estudos sobre a desigualdade e os impactos nas mulheres estrangeiras ouviu discursos "daquilo que é este afastamento, nomeadamente mulheres a dizerem 'quando eu vim para Portugal, disseram-me para ter cuidado, porque havia muito a ideia da mulher brasileira como prostituta, como trabalhadora sexual', ao que respondiam 'mas isso são outras mulheres, eu não encaixo nesse estereótipo'". Joana Topa fala de uma aluna de pós-graduação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que, mal chegou a Portugal, sentiu-se inserida na mesma ideia preconcebida que à partida rejeitara, por não se identificar com ela.

Ainda que à partida se negue, os preconceitos acabam por ser revelados quando a conversa se aprofunda, revela Joana Topa. "Tentamos sempre fugir da discriminação. Uma das perguntas iniciais do meu guião de entrevista era se já se tinham sentido discriminadas em Portugal, e a maior parte das pessoas diziam 'não', mas, depois, no decurso da conversa, percebe-se que houve inúmeras discriminações por que a pessoa passou."

A investigadora garante que o ser humano "foge" de se sentir discriminado. "Toda a gente quer pertencer ao sistema, ninguém quer estar na margem, mas as mulheres continuam a barrar nestes 'ismos' e nestes sistemas de opressão", fundamenta.

Clara Não também não hesita: "Somos todas vítimas, quer tenhamos consciência ou não, de alguma forma de sexismo. Acho que já todas nós ouvimos um piropo na rua."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Não (@clara.nao)

Com a arte que cria, Clara Silva quer um dia poder deixar de falar de desigualdade, o dia em que o tema esteja datado. "O feminismo só faz mal aos racistas, xenófobos e machistas. Faz bem a toda a gente, porque o torna o mundo mais justo", posiciona-se. O objetivo é que "as pessoas se tornem conscientes do machismo enraizado, do positivismo tóxico e de como vivemos no 'poderia ser pior', em vez de no 'poderia ser melhor'".

"Esta máquina do patriarcado foi muito bem feita. A máquina que pretende a supremacia masculina foi muito bem feita. Para saber como desconstróis tens de saber como construíste."

A investigadora Tatiana Moura lembra que o fardo do combate à desigualdade de género tem recaído sobre as mulheres, quer para conquistar o seu lugar na esfera de trabalho formal, como para "conquistar os seus direitos a pulso, desde os anos 1960, nos movimentos feministas internacionais". Os homens podem ser aliados, mas, para isso, têm de estar dispostos a abdicar dos seus privilégios, reforça. "Incluir os homens nesta luta não significa que eles ocupem o papel de mulheres que estão no campo da luta feminista há muitos anos. As vozes das mulheres sempre foram silenciadas e invisibilizadas, e os receios são legítimos, mas é um princípio que temos de assumir: os homens estão enquanto aliados, não para substituir as mulheres."

Tiago Rolino concorda e quer fazer parte da mudança. "É muito importante que os homens primeiro reconheçam o seu lugar de privilégio. E obviamente que não o reconhecendo, como não o reconhecem, porque não são educados para isso, não sabem que o têm, e torna-se muito fácil ser homem. O que eu tenho de fazer é usar esse privilégio, que tenho, e utilizá-lo para falar com outros homens e para que, em conjunto, possamos ter atitudes que sejam diferentes e igualitárias."