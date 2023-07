Mata Nacional do Buçaco vai ser a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica

A Mata do Buçaco é classificada como Monumento Nacional © Artur Machado/Global Imagens

O Buçaco vai ser a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica. A Mata Nacional do Buçaco é conhecida pelas propriedades botânicas e culturais, que transformam este pequeno pulmão verde no centro do país no sítio ideal para a terapia de floresta.

A Mata do Buçaco, classificada como Monumento Nacional, reúne características naturais que fazem dela candidata à certificação como Floresta Terapêutica. Esta certificação é atribuída pelo Gabinete Internacional de Certificação de Florestas Terapêuticas.

O Buçaco é composto por árvores centenárias, de grande porte, autóctones e exóticas.

Para Guilherme Leite, presidente da Fundação Mata do Buçaco, esta certificação é "um reconhecimento para um espaço que é único". "Há um maior enriquecimento para a nossa Mata do Buçaco."

Os benefícios no bem-estar e na saúde têm sido comprovados por estudos um pouco por todo o mundo. Esta certificação inclui o Buçaco na rota do turismo de saúde e bem-estar.

"Tudo isto fará com que o nosso Buçaco ainda seja mais procurado e mais enriquecedor", afirma Guilherme Leite.

A Mata do Buçaco "dá-nos banhos de cultura, de biodiversidade, de tanta riqueza". Esta certificação "será mais uma valência tão importante", assegura.

Apesar de só agora receber a certificação, o presidente da Fundação Mata do Buçaco garante que a floresta já tem servido para intervenção terapêutica.

"A Mata já é usada por muitos que vêm até nós e que sabem os benefícios que retiram para a sua saúde psíquica e, portanto, terá uma formalização posterior que irá dar mais credibilidade a tudo aquilo que de bem a Mata vai fazendo", sublinha.

Este procedimento de certificação como floresta terapêutica é particularmente complexo e moroso e tem vindo a ser desenvolvido pela Agência Destinature, da qual a Fundação da Mata do Buçaco faz parte.

No passado dia 26 de junho, teve lugar a primeira visita técnica ao sítio, liderada por Stephanie Frech, representante do gabinete internacional de certificação de florestas terapêuticas, acompanhada pelo Diretor Executivo da Destinature - Agência para o Desenvolvimento de Turismo de Natureza, Miguel Vasco, e pelo Gestor de Projetos da Forestwise - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Rui Pinto, na qualidade de consultores da FMB neste projeto.