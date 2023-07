Melhoria da média nos exames nacionais de Português deve-se a prova "muito acessível"

A Associação de Professores de Português disse que não ficará surpreendida caso a média no exame de Português do próximo ano volte a descer © Maria João Gala /Global Imagens

A Associação de Professores de Português diz que a melhoria da média dessa disciplina nos exames do secundário, revelada na segunda-feira, se deve ao facto de a prova ter sido muito acessível. O Ministério da Educação informou esta tarde que a média do exame nacional de português se fixou em 12,5 valores, tratando-se do melhor resultado em mais de uma década.

"Objetivamente este exame foi muito, muito acessível. Os próprios alunos na altura, durante as reportagens à saída do exame, estavam felizes da vida. Os meus alunos mais fracos - eu tinha turmas de 12.º ano - e que tinham classificações internas mais baixas foram fazer os exames e tiveram 15 ou 16 e estavam felizes e radiantes hoje. O exame foi consideravelmente acessível e as perguntas tinham todas a mesma cotação. O que acontece? Todas as perguntas valiam 13 pontos, 1,3 valores. Tinham um exercício de escrita em que tinham de escrever um texto expositivo que valia exatamente a mesma coisa que uma escolha múltipla", afirmou à TSF Maria do Carmo Oliveira, da Associação de Professores de Português.

A representante da associação disse, por isso, que não ficará surpreendida caso a média no exame de Português do próximo ano volte a descer. Nas outras disciplinas, as médias de Biologia e Geologia também subiram.

Já a Matemática A, as notas desceram ligeiramente, assim como em Física e Química. Abaixo de 10 valores ficou a média de Geometria Descritiva.

No entanto, o Ministério da Educação, em comunicado, deu particular destaque à subida da classificação média em 24 pontos no exame nacional de Matemática B e em 16 pontos nos exames de Português e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais.