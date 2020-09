Menos camas e menos alunos internacionais. Ensino superior sofre queda de receitas

"Do ponto de vista de aumentar as qualificações dos portugueses, é importante" o aumento de vagas nacionais © DR

As regras para evitar a propagação da Covid-19 obrigaram a reduzir em um terço o número de camas em residências universitárias. As orientações da Direção-Geral da Saúde determinam um distanciamento lateral mínimo de dois metros entre camas e desaconselham os beliches.

Um mês depois de divulgadas estas orientações, António Fontainha Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, revela que as instituições estão a fazer o possível para se adaptarem a esta nova realidade e continuam à procura de soluções. "É público que existe um aumento de candidatos, considerado excecional ao nível do concurso nacional de acessos, e é uma aposta das famílias a entrada no ensino superior, e por isso estão a ser disponibilizadas as vagas dos concursos especiais", admite o representante dos reitores universitários.

"Os números são superiores a 4700 vagas adicionais que poderão ser criadas", contabiliza. António Fontainha Fernandes descreve que "há instituições que consideram que não há uma diminuição de alunos internacionais, há outras que referem que existe de facto uma diminuição e maior dificuldade na atração de estudantes internacionais, portanto poderão compensar alguma da perda das receitas".

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas também destaca que o acolhimento de mais alunos nacionais pode ser um fator positivo: "Tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de aumentar as qualificações dos portugueses, é importante."

O também reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro sublinha que as instituições do Ensino Superior vão ter uma grande redução de receita e por isso estão ainda a quantificar essas perdas com o objetivo de conseguir pedir a devida compensação por parte do Governo.

A TSF pediu esclarecimentos junto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre possíveis medidas para mitigar o impacto económico que universidades e politécnicos vão sofrer, mas ainda não obteve respostas.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

