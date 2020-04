Mesmo com calor, "a praia não é destino este fim de semana"

© Ricardo Ramos/Global Imagens

O próximo fim de semana vai ter temperaturas de verão, mas esse não pode ser motivo para rumar à praia.

Devido à pandemia de Covid-19, o estado de emergência mantém-se e ainda com mais restrições à circulação durante o fim de semana prolongado: estão proibidas as deslocações entre concelhos de 1 a 3 de maio .

Em declarações à TSF, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional deixa o apelo: "A praia, com certeza, não será destino este fim de semana."

O comandante Fernando Pereira da Fonseca, pede aos portugueses que fiquem em casa e admite que os meios a Autoridade Marítima Nacional que já estão mobilizados devido ao estado de emergência podem ser reforçados no fim de semana.

"A polícia marítima está a garantir o patrulhamento das praias e áreas costeiras para garantir que o estado de emergência é cumprido", lembra.

Além disso, apesar das temperaturas acima da média para esta época do ano, ainda não é verão e o mar está perigoso, nota Fernando Pereira da Fonseca.

"O mar está invernoso. Ainda não está em condições para que as pessoas possam entrar dentro de água como se estivéssemos no verão" e não há meios de socorro preparados para dar apoio aos banhistas.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão começar a subir a partir de sexta-feira e no fim de semana chegam a ultrapassar os 30 graus no Alentejo.

À TSF, a meteorologista Paula Leitão explica que nos próximos dias "a temperatura vai subindo gradualmente até chegar aos 31 graus na região do Alentejo."

No sábado e domingo as máximas chegam também aos 29 graus na região do Vale do Tejo, Trás-os-Montes pode chegar aos 25 graus e o Porto aos 23 graus.

