A Deco Proteste concluiu que metade dos portugueses com sintomas de Covid-19 não cumpre quarentena.

De acordo com o estudo , a "grande maioria" dos portugueses com pelo menos um sintoma da doença não contacta as linhas especializadas. O mesmo estudo dá conta de que 7% dessas pessoas vão até às urgências diretamente, apesar dos apelos em contrário das autoridades sanitárias.

A Deco Proteste também calcula que o prejuízo nas contas das famílias já vai em 1,4 biliões de euros. O estudo foi realizado entre 18 e 20 de março.

