Misericórdias temem que idosos com Covid-19 morram em sofrimento nos lares

O apoio médico e de enfermagem nos lares está previsto numa nova norma da DGS © DR

Por Nuno Guedes 08 Abril, 2020 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) quer que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) garanta cuidados médicos e de enfermagem aos idosos diagnosticados com Covid-19 e que continuam nos lares.

As misericórdias dizem que a situação é insustentável e que não faz sentido não existirem unidades de retaguarda que acolham os idosos com a doença nem, em alternativa, cuidados médicos e de enfermagem assegurados pelo SNS, que evitem complicações ou deem "conforto" nos casos em que o idoso, pela sua situação clínica muito complicada, já não ganha nada em ser submetido a tratamentos desconfortáveis numa Unidade de Cuidados Intensivos que não lhe vai dar mais qualidade de vida.

O vice-presidente da UMP, Manuel Caldas de Almeida, explica que nestes casos de fim de linha, de pessoas já muito debilitadas, o essencial é que a pessoa tenha conforto, sem dores, nos últimos tempos de vida, algo que não está garantido nos lares sem o apoio médico e de enfermagem do serviço público de saúde.

Este apoio médico e de enfermagem está agora previsto numa nova norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), mas até agora, segundo a UMP, nunca aconteceu e esta não sabe se irá acontecer.

Ouça as explicações de Manuel Caldas de Almeida ao jornalista Nuno Guedes 00:00 00:00

O representante das misericórdias, que também é médico e investigador na Universidade Nova na área da Geriatria, admite que, na situação atual, concorda com a DGS quando esta diz que só uma minoria de pessoas precisa de ser internada. Contudo, no caso dos idosos dos lares, que, por norma, têm pessoas muito frágeis, a descompensação acontece de forma muito rápida - por exemplo, em duas horas -, o que exige uma vigilância clínica próxima de profissionais de saúde.

A UMP sublinha que sempre defendeu outro modelo, com uma espécie de unidades de apoio à margem dos lares que recebessem os idosos com Covid-19, mas este modelo não foi aceite pelas autoridades de saúde.

Saúde abandona lares com idosos infetados

Na atual situação, em que colocamos um idoso com Covid-19 dentro de um lar, onde outros idosos também estão muito frágeis, "estamos a por a raposa dentro do galinheiro ou a Covid dentro do lar", lamenta Manuel Caldas de Almeida, explicando que, na maioria destas instituições, é impossível ter espaços separados para doentes positivos e negativos ao novo coronavírus.

A UMP acusa os serviços de saúde de, na prática, "abandonarem" os lares à sua sorte, sem apoio médico ou de enfermagem.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19