"Muito acima do que esperávamos." Reservas de ingleses para o Algarve disparam

Por Nuno Guedes 13 Maio, 2021 • 22:17

Os hotéis, mas também os alojamentos locais e outros estabelecimentos turísticos do Algarve têm tido uma verdadeira chuva de reservas vindas do Reino Unido.

Tudo começou a acontecer de forma acelerada desde que Portugal foi incluído, há uma semana, no corredor verde de viagens de turismo dos britânicos.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, diz à TSF que a procura tem sido enorme, havendo três cadeias de hotéis que, sozinhas, já contam com 4,5 milhões de euros em reservas para os próximos meses.

Sem concorrência

"Todos estão a ter subidas muitos expressivas não só para maio, mas também para junho, julho e agosto, o que é muito importante pois, ao contrário do que aconteceu no verão passado, aquele que é o nosso maior mercado de turistas não tem, de momento, outras opções", recorda o representante da região de turismo.

Com atual lista de países verdes e amarelos na classificação do Reino Unido - e ao contrário das viagens para Portugal -, se forem para Espanha, França ou Grécia os britânicos têm de fazer quarentena no regresso.

João Fernandes detalha que depois de conhecida a lista de países do corredor verde foram anunciados centenas de voos para trazer milhares de britânicos para o Algarve, com várias ligações a cidades britânicas que antes não existiam.

A British Airways anunciou mais voos de mais cidades; a Ryanair mais 175 mil lugares; e a Easyjet acrescentou outros 80 mil passageiros àquilo que já estava previsto.

"Muito acima do esperado"

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve refere à TSF um aumento "exponencial" de reservas, "muito acima daquilo" que estavam à espera, mesmo aquando do anúncio da lista verde.

Elidérico Viegas sublinha a exclusão da Espanha, França, Turquia e Grécia desta lista britânica, o que beneficia muito o Algarve.

O verão ainda não será igual ao último antes da pandemia, em 2019, mas pode ser muito positivo com vários períodos de hotéis cheios.

"Este ano, se tudo correr bem, contando com o nosso maior mercado estrangeiro, podemos contar com ocupações, durante alguns períodos, muito elevadas e que se podem aproximar, em muitos casos, dos 100%", conclui Elidérico Viegas.