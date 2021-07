© Igor Martins / Global Imagens

É uma variante que está a causar preocupação e foi já detetada em 27 países. Em Portugal estão relatados dois casos: um apareceu em abril, o outro no início de junho. O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge vai publicar esta terça-feira um novo relatório onde estes casos já aparecerão.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças considera que é uma variante a monitorizar tanto mais que na semana passada um estudo de investigadores da Universidade do Chile divulgou que a "Lambda" pode ser mais perigosa do que a variante Alpha (inglesa) e a Gamma (brasileira).

Nova variante chama-se "Lambda" e está a causar preocupação. Ouça as explicações 00:00 00:00

As autoridades de saúde da Malásia fizeram um alerta sugerindo que esta nova variante pode ser também mais infecciosa do que a Delta sublinhando que o Peru, onde já é dominante, e onde apareceu em dezembro do ano passado, tem sido dos países onde a Covid-19 tem atingido uma maior taxa de mortalidade.

Não se conhece também até que ponto esta variante pode ser resistente às vacinas.

No Reino Unido, onde já foram descritos oito casos, o Ministério da Saúde colocou esta variante sob estudo devido às mutações que apresenta e ao facto de estarem a aparecer mais casos a nível internacional.

Por enquanto, a Organização Mundial de Saúde coloca-a num nível mais baixo na escala apenas como uma variante em monitorização.

