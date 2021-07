Novas regras. Saiba tudo o que muda no combate à Covid-19 em Portugal

Por Gonçalo Teles, Francisco Nascimento e Cátia Carmo 29 Julho, 2021 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo anunciou, esta quinta-feira, as novidades no combate à Covid-19 que vai, a partir de domingo, reger-se pela percentagem de população totalmente vacinada. O primeiro-ministro, António Costa, explicou que depois de terem sido apertadas as regras, "nomeadamente em Lisboa, e graças às medidas, travámos o Rt, começando a fazer o retorno".

Com o Rt abaixo de 1 a nível nacional e a taxa de incidência a sete dias a sofrer a recuar, o primeiro-ministro explicou, com o auxílio de gráficos, que a taxa de incidência da variante delta é inferior à da vaga anterior, assim como os internamentos e os óbitos, "onde existe uma gigantesca diferença.

"A vacinação tem dado um contributo muito positivo, apesar de uma variante mais transmissível", garantiu.

A partir do próximo domingo, deixa de ver haver medidas diferenciadas para cada concelho, passando todas a ser de aplicação nacional. O comércio, restauração e espetáculos passam a funcionar com horário normal, mantendo-se o cumprimento das regras da DGS.

VEJA AQUI NA ÍNTEGRA AS MEDIDAS ANUNCIADAS

O certificado digital ou a apresentação de testes negativos passam a ser necessários para acesso a: viagens por via aérea ou marítima, estabelecimentos turísticos e alojamento local, interior de restaurantes ao fim de semana e feriados, ginásios, para aulas de grupo, termas e spas, casinos e bingos, eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de mil pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado), casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.

Fase 1: 1 de agosto, 57% dos portugueses com vacinação completa

A partir do próximo domingo, termina da limitação horária de circulação na via pública a partir das 23h. Os eventos desportivos voltam a ter público, com regras a definir pela DGS, e os espetáculos culturais poderão ter até 66% da lotação máxima.

Os casamentos e batizados passam a ter uma lotação máxima de 50% e os equipamentos de diversão podem funcionar segundo as regras da DGS e em locais autorizados pelo município.

O teletrabalho passa de obrigatório a recomendado em todas as "atividades que o permitam".

Continuam encerrados os bares e discotecas e também as festas e romarias populares não podem acontecer.

Fase 2: início de setembro, 70% da população com vacinação completa

É neste momento que deixa de ser obrigatória a utilização de máscara na via pública.

Os casamentos e batizados passam a poder ter uma lotação máxima de 75%, o mesmo limite que será aplicado aos espetáculos culturais.

Os transportes públicos deixam de ter limites de lotação e os serviços públicos deixam de precisar de marcação prévia.

Fase 3: 85% da população com vacinação completa

É o momento final do combate à pandemia e é assinalado com o regresso ao funcionamento dos bares e discotecas, que terão ainda assim de exigir a apresentação certificado digital ou teste negativo.

Os restaurantes deixam de ter de obedecer a um limite máximo de pessoas por grupo.

É também o fim de todos limites de lotação no país.

"Vamos tentar garantir a retoma da atividade, de uma forma gradual, acompanhando o ritmo da vacinação. A task-force já nos habituou a ter confiança", sublinhou o primeiro-ministro.

Desconfinamento pode acelerar se o processo de vacinação permitir

Costa reforçou ainda a "confiança" no calendário do programa de vacinação, tendo como indicadores o programa definido pelo Governo. O primeiro-ministro admite que as datas podem ser antecipadas, em função dos níveis de vacinação atingidos no país.

Ainda assim, "temos de ter consciência de que a pandemia não desapareceu", sendo fundamental manter o distanciamento e a higienização.

"O vírus permanece ativo e em mutação, ninguém está em condições de garantir que não existam novas variantes perturbadoras. Iremos manter uma monitorização permanente da evolução da pandemia", diz.

Costa reforça que o Governo pode "travar ou parar" o plano de abertura da sociedade, se os casos voltarem a aumentar.

Mote dado por Marcelo

Esta quarta-feira, o Presidente da República afirmou esperar que o Governo abrisse, a partir de hoje, caminho a "um discurso de transição da pandemia para o pós-pandemia" de Covid-19, "um discurso pela positiva, da esperança".

Numa edição da Circulatura do Quadrado, transmitida em direto na TVI24 a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, em que participou como convidado especial, Marcelo Rebelo de Sousa declarou ter "uma visão favorável quanto à situação sanitária" em Portugal, considerando que "a vacinação tem avançado muitíssimo bem".

"A realidade tem acompanhado a vacinação, sem grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com uma estabilização tendencial do número de mortes, e portanto eu diria que em condições de o Governo poder amanhã [quinta-feira] e depois abrir caminho para aquilo de que todos necessitamos, que é um discurso de transição da pandemia para o pós-pandemia -- não é só na economia, é na sociedade, é na saúde mental, em tudo", acrescentou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19