Número de casos de contágio em Portugal ultrapassa dois mil. Há 23 mortes

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Carolina Rico 23 Março, 2020 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Covid-19 já provocou a morte a 23 pessoas em Portugal, mais nove do que no anterior balanço, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 460 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, elevando para 2060 o número de pessoas infetadas pela doença no país.

A maior parte das mortes regista-se na região do Norte (9), seguido da Grande Lisboa (8), Centro (5) e Algarve (1). Não há óbitos a registar no Alentejo.

Há ainda 11.842 casos em avaliação pelas autoridades de saúde e 1402 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Até ao momento 14 pessoas conseguiram recuperar.

O boletim epidemiológico da DGS refere ainda que existem 1007 casos de contágio no Norte, 238 no Centro, 737 em Lisboa, 42 Algarve e cinco no Alentejo. Há 11 casos nos Açores e nove na Madeira, e ainda 11 casos confirmados no estrangeiro.

A DGS indica ainda que 201 doentes estão internados em hospitais, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos. A grande maioria dos doentes contagiados pelo novo coronavírus está a recuperar em casa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19