No dia com mais recuperados o número de mortes diárias por Covid-19 mais do que duplica

Estão confirmadas 1163 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 19 do que nas últimas 24 horas. Em comparação com os dados de segunda-feira, constatou-se um aumento de óbitos de 1,,7%.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 27913, mais 234 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o que representa uma subida de 0,8%.

Há 709 pessoas hospitalizadas devido à Covid-19, 113 das quais estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

Até ao momento, 3013 pessoas conseguiram recuperar da doença, mais 464 do que no último balanço.

Há ainda 27054 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 2719 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

Quanto ao número de óbitos, é na região Norte que se registam mais mortes (660), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (254), do Centro (219), dos Açores (15), do Algarve (14) e do Alentejo, que regista um único óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira. A Região Autónoma da Madeira continua sem registar mortes por Covid-19.

