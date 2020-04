Número de mortes em Portugal sobe para 246. Contágios são quase 10 mil

© Gerardo Santos / Global Imagens

Estão confirmadas 246 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 37 nas últimas 24 horas.

Há ainda 852 novos casos de contágio, elevando para 9886 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 68 pessoas conseguiram recuperar, o mesmo número que esta quinta-feira, dia em que se alterou pela primeira vez em seis dias consecutivos.

Há 22.556 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 5392 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 59.099 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

A DGS indica ainda que 1058 doentes estão internados em hospitais, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A grande maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

No que toca aos óbitos, 130 foram registados no Norte, 51 na região de Lisboa, 61 no Centro e três no Algarve. Pela primeira vez regista-se uma morte no Alentejo, enquanto as ilhas continuam a não registar mortes.

Entre os casos de contágio há mais mulheres, mas a mortalidade é mais elevada entre os homens. A grande maioria das pessoas que morreram depois de terem contraído Covid-19 tinham mais de 80 anos (156 casos).

O Norte é a região que regista o maior número de casos confirmados (5899), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (2347), da região Centro (1286), do Algarve (179) e do Alentejo (62). Há 63 casos nos Açores e 50 na Madeira.

Esta é a caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas:

A DGS recorda que a informação reportada por concelho refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

