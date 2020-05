Número de mortes em Portugal sobe para 1043. Há 92 novos casos de contágio

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Estão confirmadas 1043 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 20 nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 25282, mais 92 no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, onde foram corrigidos erros devido a casos duplicados.

Em termos relativos, o número de infetados por subiu apenas 0,4%, o que corresponde ao crescimento mais baixo desde o início do surto. Este número deve ser lido com "prudência" tendo em conta o fim de semana prolongado, em que houve "eventual menor atividade", ressalva a ministra da Saúde, Marta Temido.

O facto de terem havido muito poucas notificações médicas de casos nas últimas 24 horas, obrigou, inclusive, a DGS a "reverificar todos os números", que atrasou em mais de duas horas a divulgação do boletim epidemiológico diário.

Até ao momento 1689 pessoas conseguiram recuperar, mais 18 desde o último balanço.

Há 25324 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 3691 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 223916 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

No que toca aos óbitos, 597 foram registados no Norte, 209 no Centro, 210 na região de Lisboa, 13 no Algarve, um no Alentejo e 13 nos Açores. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

Entre os casos de contágio há mais doentes do sexo feminino (14919 mulheres e 10282 homens contraíram Covid-19). A maioria das pessoas que morreram depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus tinham mais de 80 anos (703 casos).

O Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (15021), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (6047), da região Centro (3447), do Algarve (331) e do Alentejo (218). Há 132 casos nos Açores e 86 na Madeira.

Em conferência de imprensa, a DGS informou que este domingo não foi possível fazer a contagem dos casos de contágio ao nível do concelho.

