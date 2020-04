Número de mortes por Covid-19 em Portugal sobe para 209. Há mais de nove mil contágios

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Estão confirmadas 209 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 22 nas últimas 24 horas, um acréscimo de 11,8% em relação ao último balanço.

Há ainda 784 novos casos de contágio, elevando para 9034 o número de pessoas infetadas pela doença, um aumento de 9,5% face a quarta-feira, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 68 pessoas conseguiram recuperar, número que se altera pela primeira vez em seis dias consecutivos, com registo de 25 novas recuperações.

Há 21.798 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 4958 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 52.903 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

A DGS indica ainda que 1042 doentes estão internados em hospitais, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A grande maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

No que toca aos óbitos, 107 foram registados no Norte, 44 na região de Lisboa, 55 no Centro e três no Algarve. O Alentejo e as ilhas continuam a não registar mortes.

Entre os casos de contágio há mais mulheres, mas a mortalidade é mais elevada entre os homens. A grande maioria das pessoas que morreram depois de terem contraído Covid-19 tinham mais de 80 anos (136 casos).

O Norte é a região que regista o maior número de casos confirmados (5338), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (2207), da região Centro (1161), do Algarve (164) e do Alentejo (59). Há 57 casos nos Açores e 48 na Madeira.

Esta é a caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas:

A DGS recorda que a informação reportada por concelho refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

