Número de mortos por Covid-19 em Portugal sobe para 160

Estão confirmadas 160 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 20 nas últimas 24 horas. Há ainda 1035 novos casos de contágio, elevando para 7443 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde: um aumento de 16% em relação a segunda-feira.

Até ao momento 43 pessoas conseguiram recuperar, número que não se altera há cinco dias. Há 40.033 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

Há ainda 19.260 casos em avaliação pelas autoridades de saúde e 4.610 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

A DGS indica ainda que 627 doentes estão internados em hospitais, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A grande maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

No que toca aos óbitos, 83 foram registados no Norte, 35 na região de Lisboa, 40 no Centro e dois no Algarve. O Alentejo e as ilhas continuam a não registar mortes.

Entre os casos de contágio há mais mulheres, mas a mortalidade é mais elevada entre os homens. A grande maioria das pessoas que morreram depois de terem contraído Covid-19 tinham mais de 80 anos (97 pessoas).

A faixa etária mais afetada é a dos 40 aos 49 anos (1.383), seguida dos 50 aos 59 anos (1.346), dos 30 aos 39 anos (1.115) e dos 60 aos 69 anos (1.028). Há ainda 94 casos de crianças com idades até aos nove anos, 184 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e 755 com idades entre os 20 e os 29 anos. Os dados indicam também que há 758 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 780 com mais de 80 anos que estão infetadas co Covid-19.

O Norte é a região que regista o maior número de casos confirmados (4453), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1799), da região Centro (911), do Algarve (137) e do Alentejo (50). Há 48 casos nos Açores e 46 na Madeira.

Esta é a caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas:

Informação reportada por concelho refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

Segundo o relatório da DGS, 134 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 98 de França, 49 do Reino Unido, 28 de Itália, 32 da Suíça, 38 dos Emirados Árabes Unidos, 18 de Andorra, 14 da Austrália, 11 do Brasil, 11 Países Baixos, oito da Bélgica, sete da Alemanha, sete da Argentina, seis dos EUA, quatro da Áustria, quatro em Cabo Verde e quatro no Canadá.

O boletim dá ainda conta de três casos importados da Índia e outros três de Israel e dois casos do Egito, dois da Irlanda, dois da Jamaica e outros dois da Tailândia.

Foram ainda importados um caso da Áustria/Alemanha, Chile, Cuba, Dinamarca, Indonésia, Irão, Luxemburgo, Malta, Maldivas, Noruega, Paquistão, Polónia, Qatar, República Checa, Venezuela, Ucrânia e Suécia.

Segundo a DGS, 62% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 50% febre, 34% dores musculares, 29% cefaleias, 24% fraqueza generalizada e 19% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 76% dos casos.

