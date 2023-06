Nuvem de fumo dos incêndios no Canadá chega ao continente "nas próximas horas"

O fumo detetado no domingo nos Açores © IPMA/cortesia de Sandra Sequeira

O fumo dos incêndios do Canadá cobriu nas últimas horas várias ilhas dos Açores e deverá estender ao território continental "nas próximas horas", informa em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na nota, o IPMA explica que a nuvem de fumo "é constituída por partículas muito pequenas (< 2.5 micrometros) e por gases (especialmente monóxido de Carbono)".

A nuvem de fumo, segundo o IPMA, "parece estar confinada acima dos 1100 metros de altitude e, por isso, não deverá afetar as populações abaixo deste nível". Contudo, o fumo deverá causar uma "redução de visibilidade e uma redução do brilho do sol e do azul do céu".

Desde o início do ano, foram registados no Canadá 2911 incêndios e já arderam mais de 5 milhões de hectares. O país pediu ajuda internacional para combater os fogos e Portugal, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, enviou 140 operacionais para o Quebec, uma das regiões mais afetadas pela forte vaga de incêndios.