Onde deixar os filhos? "Não faz sentido" abrir economia sem creches

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) critica a intenção do governo de reabrir as creches apenas a 1 de junho.

As aulas presenciais do 11.º e 12.º anos podem ser retomadas já no dia 18 de maio, mas as creches só deverão reabrir no Dia da Criança.

Em declarações à TSF, a presidente da ACPEEP, Susana Batista, diz-se "surpreendida" com a decisão e defende que não faz sentido reabrir algumas atividades económicas sem abrir as creches.​

"Os pais quando forem trabalhar precisam de deixar os seus filhos em algum lado (...) Não faz qualquer sentido abrir primeiro as atividades comerciais se prever o sítio onde [os trabalhadores] vão deixar os filhos. É paradoxal", lamenta,

As creches estão preparadas para reabrir, nota a presidente da ACPEEP. Estão apenas à espera que "o Governo defina as regras".

Susana Batista diz que associação já fez, inclusive, um levantamento de medidas que consideram "importantes para adotar nesta fase", que foi enviado ao Governo e Segurança Social. Está a aguardar uma resposta.

Contactado pela TSF, o Ministério da Educação remete a confirmação das datas para regresso às aulas presenciais e reabertura das crescer para o calendário que o Governo vai apresentar na próxima quinta-feira.

