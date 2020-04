Ordem dos Médicos quer que hotéis recebam pessoas com suspeita de Covid-19

© Pixabay

A Ordem dos Médicos quer que os hotéis recebam as pessoas com suspeita de Covid-19 que estão a ocupar camas nos hospitais, mesmo sem terem sintomas da doença. À TSF, Carlos Cortes, o presidente da secção do Centro da Ordem dos Médicos, alerta que há doentes que estão em hospitais por não terem condições de isolamento em casa.

Carlos cortes explica que o objetivo é que "essas pessoas possam fazer de forma mais tranquila o seu período de isolamento de duas semanas", deixando claro que "se a sua situação clínica se agravar, o doente pode ser reencaminhado novamente para o hospital".

O representante dos médicos sublinha que o papel dos assistentes sociais é de extrema importância para ''aliviar'' os hospitais destas pessoas suspeitas de Covid-19.

"Essas situações têm sido resolvidas, com um trabalho muito precioso dos assistentes sociais. Seria importante, em primeiro lugar, reforçar o papel dos assistentes sociais. Neste momento, os assistentes sociais são mais necessários do que alguma vez foram", remata.

*com Sara Beatriz Monteiro