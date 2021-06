Pais com menos de 15 horas para se organizarem. Diretores de escolas do Algarve "apanhados de surpresa"

"Esta situação traz-nos um paradigma diferente de organização" © AFP

No Algarve, estão suspensas as aulas presenciais do primeiro e segundo ciclos. A medida aplica-se às escolas nos concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel, depois de a autoridade de saúde ter justificado a necessidade de encerrar as escolas com a gravidade da situação pandémica, com mais de 800 casos confirmados de Covid-19 e com taxas de incidência muito elevadas nos cinco concelhos.

A medida tem a duração de 12 dias, e deixou os diretores de escolas muito surpreendidos. Francisco Soares, do agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, assinala que a tomada de cisão ocorreu "muito em cima do acontecimento" e "vai trazer complicação grande a muitas famílias, em organizarem-se".

"Somos apanhados de surpresa, naturalmente. É certo que estávamos já a acompanhar a evolução da situação pandémica, e o seu agravamento, e surgiu esta decisão que nós não esperávamos."

Os encarregados de educação também foram apanhados desprevenidos e tiveram menos de 15 horas para se poderem estruturar, "irem para os seus trabalhos e terem os seus filhos devidamente seguros, em casa".

Ouça as declarações de Francisco Soares. 00:00 00:00

Francisco Soares rejeita que as escolas estejam a ser focos de surtos no Algarve. "Não sinto isso. Durante o fim de semana tivemos registo de alguns casos de infeção, mas não são registos dignos ou que cumpram os requisitos para serem considerados surtos."

"Esta situação traz-nos um paradigma diferente de organização, para o qual estamos preparados. Poderia acontecer, e ontem durante a noite, já pusemos em funcionamento de medidas."

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca na escola de Alto Rodes, em Faro 00:00 00:00

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

