Pandemia compromete ceifa espanhola no Alentejo

A agricultura alentejana corre o risco de enfrentar falta de mão-de-obra. A debulha deverá entrar no terreno dentro de dois meses com maquinaria espanhola, pelo que contratação de colaboradores já deveria estar em marcha. Mas por causa do fecho das fronteiras não há garantias das ceifeiras chegarem a tempo a solo português