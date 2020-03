Para não celebrar missa sozinho, padre enche igreja como fotografias

© António Martins/Facebook

O padre António Martins diz que não queria ter a Igreja vazia, lançou o desafio à comunidade e a resposta surpreendeu-o.

As fotografias estão a ser colocadas onde habitualmente cada um dos paroquianos se senta. O Padre António Martins, da Diocese da Guarda, confessa que lhe custa ver a igreja vazia.

Confesso que pensei um bocadinho em mim, tenho celebrado a Eucaristia sozinho e tem-me custado ver a Igreja vazia. Penso que pode ajudar e vai ajudar ver as fotografias das pessoas que estimo, neste caso os meus paroquianos. Gostamos de fotografias, porque nos lembram as pessoas que estimamos a mim sabe-me melhor rezar olhando para os meus paroquianos. A Igreja fica com mais cor e de alguma forma eles estão ali e sentem-se também acompanhados eles próprios sabendo que está ali a fotografia deles".

O Padre António Martins dá missa em cinco paróquias, lançou o desafio através das redes sociais: enviarem-lhe uma fotografia individual ou em grupo para depois imprimir e colocar nos bancos das igrejas. A resposta foi muito positiva.

"Foi surpreendente, sentem-se acompanhados e que estamos em comunhão. Vou colocando as fotografias onde as pessoas habitualmente se sentam e não só desta paróquia onde estou colocado, mas também tenho confiadas mais cinco paróquias e estou a juntar fotografias doutras paróquias, para que as pessoas se sintam em comunhão umas com as outras".

No domingo a missa na Igreja de Gonçalo, na Guarda, está marcada para as 10 e meia da manhã e tem transmissão em direto na página do Facebook do Padre António Martins.

