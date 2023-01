Passageiros que vêm da China testados aleatoriamente em Lisboa este sábado

Pequim considerou estas medidas inaceitáveis © André Luís Alves / Global Imag

Os passageiros que chegaram a Lisboa este sábado de manhã, no voo proveniente da China, estão a ser testados aleatoriamente por ter sido decretada a obrigatoriedade de testes para quem vem daquele país asiático. A partir de domingo passa a ser obrigatório apresentar um teste negativo, feito com um máximo de 48 horas de antecedência.

Portugal junta-se assim a Áustria, Alemanha, Suécia e Bélgica, que já tinham anunciado que vão exigir testes aos viajantes oriundos da China.

No final de dezembro, a China anunciou que vai, pela primeira vez desde março de 2020, abrir as suas fronteiras a 8 de janeiro, o que fez com que vários países decidissem, nos últimos dias, exigir que os viajantes oriundos daquele país tenham teste negativo à Covid-19 para entrar nos seus territórios.

França, Espanha, Japão e Estados Unidos, entre outros países, já tinham decidido ao longo dos últimos dias exigir testes a viajantes da China, e Marrocos anunciou mesmo a proibição da entrada de viajantes vindos da China.

Pequim considerou estas medidas inaceitáveis.

