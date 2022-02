Pinhal de Ovar não pode ser abatido porque "não é uma floresta comum"

O presidente do Movimento 2030 diz que está em causa a destruição de um património natural de grande valor © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Por Sónia Santos Silva 22 Fevereiro, 2022 • 10:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ambiente recebe, ao início da tarde desta terça-feira, em Lisboa, os representantes do Movimento 2030, que está contra o abate de 247 hectares de pinhal-bravo em Ovar. O movimento quer transmitir a João Pedro Matos Fernandes as preocupações da população daquele concelho do distrito de Aveiro, que diz estar chocada com o plano traçado em 2016.

Henrique Araújo, presidente do Movimento 2030, diz que está em causa a destruição de um património natural de grande valor.

Ouça aqui as declarações de Henrique Araújo à TSF 00:00 00:00

Henrique Araújo vai pedir a João Pedro Matos Fernandes um travão imediato no processo. O presidente do Movimento 2030 admite o abate de algumas árvores, mas o processo tem de ser suspenso, por agora, para ser alvo de uma reavaliação e análise pormenorizada.

O presidente do Movimento 2030 vai propor a suspensão do abate 00:00 00:00

O Movimento 2030 solicitou uma audiência ao ministro do Ambiente por causa do corte massivo de pinheiros junto à costa, com base num plano a 10 anos definido pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, com o aval da Câmara Municipal de Ovar e das juntas de freguesias de Esmoriz, Cortegaça, Maceda e Ovar. O corte de 247 dos 2584 hectares do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar está sob investigação do Ministério Público.