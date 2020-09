Plano de recuperação inclui ponte sobre o Guadiana para unir Portugal e Espanha

Alcoutim © Filipe Amorim/Global Imagens

O velho sonho de uma ponte sobre o Guadiana entre Portugal e Espanha, na região de Alcoutim, pode vir a ser realizado, à luz dos fundos do Plano de Recuperação. Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, está satisfeito com a notícia e lembra que a população há muito que reivindica o projeto.

Para o autarca, esta é "uma luta de muitos anos", que atravessou já "vários Governos", com "muita gente" envolvida. Mas, salienta, em declarações à TSF, "mais vale tarde do que nunca". O plano que Costa irá apresentar prevê que seja uma ponte pedonal e rodoviária, e Osvaldo Gonçalves acredita que essa é a melhor solução. "Fizemos, em tempos, um estudo de viabilidade para a construção de uma ponte pedonal, mas também com características de estrutura para circulação rodoviária."

Uma ponte que liga Portugal a Espanha, a atravessar o Guadiana e a permitir mais ligações para Alcoutim, é importante para o município raiano, analisa Osvaldo Gonçalves.

"As pontes têm o dom de combater o isolamento, e nós temos recebido, ao longo dos anos, queixas devidamente fundamentadas, porque esta interioridade prejudica-nos e, rompendo esta interioridade com uma ponte, quer um quer o outro lado da fronteira têm muito a ganhar com a construção." Para o autarca, a construção vai "permitir circulação de pessoas e bens", bem como vai "trazer desenvolvimento" para a região.

