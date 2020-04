Politécnicos esperam regressar a aulas presencias em meados de maio

© Pixabay

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 24 Abril, 2020 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os institutos politécnicos estão a preparar-se para um regresso às aulas presenciais em meados do mês de maio. Será um regresso faseado, para uma minoria dos alunos - o ensino à distância continua a ser a norma, sobretudo para os cursos com uma carga teórica maior.

Em declarações à TSF, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos explica que cada instituição vai delinear um plano, deixando claro que as regras de segurança serão devidamente cumpridas, como, por exemplo, a exigência do uso de máscara.

Pedro Dominguinhos explica que as atividades dos centros investigação serão as primeiras a ser retomadas, por ser possível assegurar a distância de segurança recomendada pela Direção-geral da Saúde, assim como a higienização das salas.

Está ainda a ser equacionada a realização de "alguns exames para terminar as licenciaturas", explica o responsável. Também cursos de artes e desporto deverão ser retomados, sendo que "nunca estaremos a falar de um regresso massivo dos estudantes", ressalva.

O presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos acrescenta ainda que todas os planos terão de ter o aval das respetivas autoridades de saúde locais. As instituições de ensino superior terão de reformular as turmas e criar regras para circulação dentro dos edifícios, além de adquirir material de proteção individual para docentes e estudantes.

O ministério do Ensino Superior acordou com as universidades e com os politécnicos um regresso progressivo das aulas presenciais a partir do dia 4 de maio.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19