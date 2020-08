Portugal é o 4.º país que mais prometeu ciclovias na pandemia, mas o 10.º que mais construiu

© Miguel Pereira/Global Imagens

Portugal é o quarto país europeu que anunciou mais ciclovias durante a pandemia, mas o décimo em número de quilómetros construídos. E destes, quase dois terços são em Lisboa.

O Público cita dados da Federação Europeia de Ciclistas que mostram que logo a seguir a Roma, ao cantão suíço de Vaud e à área metropolitana de Bolonha, a capital portuguesa é a cidade europeia que mais quilómetros de ciclovias prometeu, mas apenas a 15ª na construção efetiva.

O diário escreve que já estão no terreno 12 km dos 76 que a Câmara Lisboeta anunciou. Outras cidades também têm planos de construção mas em escalas mais reduzidas: Porto, Matosinhos, Cascais, Vendas Novas e a Guarda já começaram a implementação. Leiria, prometeu 21 km que ainda não saíram do papel.

As ciclovias construídas em Lisboa representam quase dois terços das concretizadas em Portugal durante a pandemia: no país como um todo já foram construídos quase 20 dos 155 km prometidos desde que a Covid-19 chegou ao país.

Na ótica das intenções, Portugal fica em quarto lugar na Europa. O primeiro lugar do pódio é ocupado pela França, com 900 km prometidos e 500 já existentes. Em segundo lugar surge Itália que quer quase 420 km de vias para bicicletas e fez 23 e em terceiro está Espanha, cuja intenção é alcançar 200 km de novas vias, sendo que mais de metade já estão no terreno.

Desde que a Covid-19 mudou a vida de milhões de pessoas, foram muitas as cidades que, antecipando um aumento da mobilidade a duas rodas por parte quem quer evitar os transportes públicos, anunciaram a construção de vias para bicicletas.

Desde meados de março a federação Europeia dos Ciclistas contabilizou 1.021 milhões de euros de orçamentos para a construção de 2.318 km de ciclovias.

