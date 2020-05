Portugal regista 1.ª morte de doente com menos de 30 anos. Covid-19 fez 11 vítimas em 24 horas

Há 1743 pessoas que estiveram doentes com Covid-19 e que já recuperaram © Mário Cruz/EPA

Estão confirmadas 1074 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 nas últimas 24 horas. Em comparação com os dados de segunda-feira, constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 25702, mais 178 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o que constitui uma subida de 0,7%.

Entre os 1074 óbitos, 721 são referentes a pessoas com 80 ou mais anos. No entanto, registou-se, nas últimas 24 horas, a primeira morte de um paciente com entre 20 e 29 anos.

Até ao momento, 1743 pessoas conseguiram recuperar da doença, mais 31 desde o último balanço.

Há ainda 25.066 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 2671 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Os concelhos com maior incidência de contágios de Covid-19 são Lisboa (1579), Vila Nova de Gaia (1425), Porto (1266), Matosinhos (1149), Braga (1113) e Gondomar (1009).

Quanto ao número de óbitos, é região Norte a que regista mais mortes (613), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (223), do Centro (211), do Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo, que regista um único óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira. A Região Autónoma da Madeira continua sem registar mortes por Covid-19.

