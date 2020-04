Portugal testa tanto ou mais do que a Suécia. 110 mil testes feitos desde 1 de março

© Paulo Cunha/ Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro 06 Abril, 2020 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Testar, testar, testar" era o mote e Portugal tem feito por cumprir as recomendações. Desde 1 de março, foram feitos 110 mil testes de diagnósticos" à Covid-19, adianta o secretário de Estado da Saúde, António Sales.

A capacidade diária de testes, sublinha, é de 11 mil, sendo sete mil feitos no setor público e quatro mil no privado. Do total de testes, 54% foram realizados em laboratórios públicos e 46% no setor privado.

"Portugal tem uma testagem de cerca de 10.500 amostras processadas por milhão de habitantes, o que está em linha ou até acima de países como Suécia, Dinamarca e não muito longe de Itália", adianta António Sales.

Estão confirmadas 311 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 16 nas últimas 24 horas. Há ainda 452 novos casos de contágio, elevando para 11730 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 140 pessoas conseguiram recuperar, mais 65 do que as contabilizadas no último balanço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19