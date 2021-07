Prevê-se onda de calor na Península Ibérica para o final da semana

Vários sites de meteorologia apontam para uma onda de calor na Península Ibérica já no final desta semana © Igor Martins / Global Imagens

Vários sites de meteorologia apontam para uma onda de calor na Península Ibérica já no final desta semana, com os termómetros a poderem atingir os 47°C no interior algarvio e com uma média de 35°C para o restante território de Portugal continental.

De acordo com o site de meteorologia Windy, as temperaturas vão começar a subir dia 9, sexta-feira. Sábado será o dia mais quente, com os termómetros a atingirem os 40°C em Beja. As temperaturas voltam a baixar ligeiramente na segunda-feira, dia 12. No dia seguinte sobem novamente e intensificam-se na quarta-feira, dia 14.

O IPMA dá conta da mesma tendência, com previsão de máximas de 36°C para Portalegre na sexta-feira. Sábado e domingo as temperaturas máximas devem subir dois graus, para 38°C.

Já os responsáveis pela página de Facebook Meteo Trás os Montes Portugal apontam também para temperaturas muito elevadas na Península Ibérica por estes dias.

"Valores na ordem dos 45°C no vale do Guadiana e interior Algarvio, 47°C no vale do Guadalquivir, valores acima dos 40°C em vastas áreas peninsulares e a generalidade do território acima dos 30/35°C", pode ler-se na página.

No entanto, os amantes de meteorologia ressalvam que ainda não há certezas sobre se este cenário vai mesmo concretizar-se, "o que é certo é que, de momento e pelo terceiro dia consecutivo, a tendência para uma canícula intensa se mantém".

Caso as previsões se confirmem, esta onda de calor pode ultrapassar os recordes de calor registados em Portugal (47.3°C em 2003), Espanha (48°C em 1995) e Marrocos (49.6°C em 2012).