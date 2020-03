Pronto há uma semana, centro de rastreio em Valongo abriu esta segunda-feira

© Câmara Municipal de Valongo

Depois de uma semana de espera, abriu esta segunda-feira o Centro de Rastreio de Covid-19 em Valongo. Na sexta-feira, o Presidente da Câmara lamentava este atraso e considerou "vergonhoso" que por faltar uma autorização da ARS - Norte os utentes do concelho fossem obrigados a deslocar-se ao Hospital de São João, no Porto, para realizar o teste.

Com 184 casos confirmados de Covid-19, Valongo é dos concelhos com maior incidência da doença. José Manuel Ribeiro sublinha que este centro vai permitir salvar mais vidas.

"Este centro já estava preparado desde a semana passada, felizmente houve abertura por parte da ARS, que compreendeu qual eram as razões e autorizou a abertura do centro. Resulta de uma parceria com o Laboratório Germano Sousa e é mais uma ferramenta importantes para as pessoas poderem realizar os testes aqui próximo sem terem que fazer grandes deslocações. Nesta fase a prioridade do município é salvar vidas e garantir a saúde da comunidade".

O Centro de Rastreios à Covid-19 funciona na Escola EB23 Vallis Longus, em Valongo, e em articulação com a ARS. Os testes são realizados com prescrição médica e marcação, através do telefone 935 053 485 ou do email covid19.valongo@germanodesousa.com.

No dia 24 de março a Câmara Municipal de Valongo ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, é um dos concelhos com maior número de infetados por Covid-19.

