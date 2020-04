Quem entra no número de óbitos por Covid-19?

© LUSA

A Diretora-Geral da Saúde explica que a causa de morte é determinada pelo certificado de óbito escrito pelo médico. No caso da Covid-19, mesmo que a pessoa tenha outra doença (por exemplo, uma doença oncológica terminal), se o médico escrever como evento final, na última linha do certificado de óbito, "Covid-19", será considerada uma morte por Covid-19.



"Se o evento final for por Covid-19 nós estamos a considerar a causa de morte este evento terminal", explica Graça Freitas.

Graça Freitas adianta, contudo, que "se a pessoa infetada tiver outro evento terminal, a causa de morte será esse evento", por exemplo, se um doente infetado com Covid-19 "morrer atropelado" não entra para os números de óbitos por Covid-19.

