Quem tem Covid-19 e não tem médico de família "ficará com médico de família"

Graça Freitas garante que foram dadas indicações para que fosse atribuído um médico de família aos doentes que tenham contraído Covid-19 e não o tivessem até então.

"Quem não tem médico de família, ficará com um médico de família atribuído nestas condições", disse a diretora-geral da Saúde, depois de questionada pela TSF sobre as dificuldades com que os doentes com Covid-19 isolados em casa se podem deparar para conseguir uma baixa médica, em especial se não tiverem médico de família.

"A indicação que demos até agora é que para utentes sem médico de família tivessem cobertura por médicos de família", reforçou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia do novo coronavírus em Portugal.

"A indicação que foi dada é que um utente não poderia ficar desprotegido por não ter médico de família, mas isso poderá variar de centro de saúde para centro de saúde", nota.

Por sua vez, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admite que possa haver casos pontuais, mas afirma que "neste momento não haverá ninguém sem médico de família, garantidamente".

"Mesmo as faixas mais vulneráveis da população, como migrantes ou refugiados, vão ficar abrangidos por esta situação e todos eles terão direito à sua assistência e ao seu médico de família", assegura.

A pergunta surge depois de a TSF ter chamado a atenção para as potenciais dificuldades que os doentes com Covid-19 que estão isolados em casa podem enfrentar para obter uma baixa médica, já que a informação disponível é escassa e omissa.

No caso concreto do jovem com Covid-19 cuja situação foi retratada na TSF, não tem médico de família e foi-lhe indicado que devia contactar o delegado de saúde da área de residência para pedir um Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho.

Diogo Marques foi diagnosticado há mais de uma semana e nunca foi designado um médico específico para acompanhar o seu caso. Todos os dias um profissional do Serviço Nacional de Saúde telefona-lhe para avaliar a evolução dos sintomas, mas nem sempre é a mesma pessoa.

Segundo o últimos dados do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, referentes a 2019, ainda há mais de 710 mil utentes em Portugal sem médico de família atribuído, sendo que foi promessa do Governo de António Costa dar médico de família a todos os portugueses.

