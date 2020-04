Ramadão durante a pandemia. "A recitação do Corão é feita em plataformas digitais"

David Munir © Orlando Almeida/Global Imagens

Esta sexta-feira inicia-se o Ramadão, nono mês do calendário Islâmico e uma das mais importantes datas para os muçulmanos. Até 24 de maio, os dias são de jejum e oração, mas, devido à pandemia, as mesquitas em Portugal encontram-se fechadas, pelo menos até 2 de maio. As orações e a quebra do jejum ao fim do dia serão feitas em casa.

David Munir, o imã da Mesquita de Lisboa, explica que vai haver uma aposta nas atividades online, com exceção das orações. O Estado de Emergência veio alterar a forma como é conduzido o culto. "Muda em termos de congregação: em termos de vir à mesquita, participar nas orações na mesquita, ou seja, fazer tudo como coletividade, em conjunto. Isto não será possível, pelo menos até 2 de maio."

Ouvido pela TSF, David Munir também explica a forma como os fiéis têm sido orientados. "Vamos dando informações e vamos dando palestras e conversas online. As orações não são transmitidas, são presenciais, feitas em casa, mas a recitação e explicação do Corão são feitas com recurso a plataformas digitais, e cada mesquita pode usá-las à sua maneira."

O Ramadão termina a 24 de maio, já depois de acabar o Estado de Emergência em Portugal. Por isso, a comunidade islâmica ainda não sabe como decorrerá a última parte do mês sagrado. "Se a DGS achar muito cedo reabrir as mesquitas, então as mesquitas continuarão fechadas", garante o imã.

"Vamos ver a abertura que a DGS nos dá. Eles podem dizer que sim. Para cada oração podem estar apenas dez, ou 15 ou cinco pessoas... As mesquitas e as comunidades têm de selecionar e gerir as pessoas que estarão presentes. Será um problema interno."

A comunidade islâmica também tem respeitado as normas da Direção-Geral da Saúde e aguarda uma decisão quanto à reabertura de locais de culto. Em Portugal há 50 mil muçulmanos.

