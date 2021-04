Reportagem TSF vence Prémio Jornalismo em Saúde

TSF © Paulo Spranger

A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) e o Clube de Jornalistas anunciaram, neste Dia Mundial da Saúde, os vencedores da 5.ª edição do "Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas - Jornalismo em Saúde", que visa distinguir os melhores trabalhos jornalísticos nesta área.

A reportagem TSF "O diário da nossa pandemia", um trabalho do jornalista Nuno Guedes, com sonoplastia de André Tenente, foi a grande vencedora na categoria de Rádio.

Ouça aqui a reportagem "O diário da nossa pandemia", do jornalista Nuno Guedes, com sonoplastia de André Tenente 00:00 00:00

Na categoria de Imprensa, o prémio foi atribuído à reportagem "Os heróis da Linha da Frente", da revista Visão, da autoria da jornalista Vânia Maia, com Sara Belo Luís e Sónia Calheiros, e fotografia de José Carlos Carvalho, Luís Varra e Marcos Borga.

Em Televisão, a vencedora foi a reportagem "Estamos Vivos", da SIC, um trabalho jornalista João Faiões, com imagem de João Tuna, que recebeu também o Grande Prémio Apifarma/Clube de Jornalistas.

No Jornalismo Digital, foi o trabalho "O caso da fábrica de calçado: Como se desenrolou um dos primeiros surtos de covid 19 em Portugal?", do jornal Público, a vencer. Trata-se de uma reportagem da jornalista Sofia Neves, com infografia de José Alves e Francisco Lopes.

Por fim, o prémio Universitário Revelação foi atribuído a "E depois da pandemia: Como vamos encarar o SNS e a saúde pública?", um trabalho de Inês Loureiro Pinto, licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

O júri desta edição do Prémio Jornalismo em Saúde, atribuído pela APIFARMA e pelo Clube de Jornalistas, foi constituído pelos jornalistas Cesário Borga, Carlos Lobato e António Borga, pelo enfermeiro António Santos e pelo médico Jorge Penedo.