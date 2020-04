Restrições em celebrações religiosas devem manter-se em maio

António Costa com o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente © António Pedro Santos/Lusa

Mesmo depois de terminar o estado de emergência, dia 2 de maio, devem manter-se restrições e cuidados nas celebrações religiosas.

A Igreja católica foi um exemplo de como não necessitou do estado de emergência para impor as regras essenciais de afastamento e de contenção", destaca António Costa à saída de uma reunião com o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente esta manhã, no Seminário dos Olivais, em Lisboa.

O primeiro-ministro tenciona também reunir-se com outras confissões religiosas para decidir como vão decorrer as celebrações previstas para o mês de maio.

Na reunião foram analisadas a resposta à pandemia e a forma como serão levantadas as restrições impostas à prática coletiva da fé, incluindo a proibição de missas comunitárias e o adiamento de casamentos e batizados.

"Até haver uma vacina não vamos retomar a vida normal. Mesmo sem estado de emergência não vamos poder viver como vivíamos anteriormente", lembra.

Questionado sobre a polémica em torno da cerimónia do 25 de Abril no Parlamento, o primeiro-ministro comenta que os ânimos estão demasiado tensos, talvez culpa do confinamento.

"Estamos a chegar a uma fase, por cada vez maiores necessidades económicas e sociais, por cada vez maior cansaço e fadiga relativamente às medidas de contenção, está tudo a ficar excessivamente nervoso para o que é recomendável depois da forma exemplar como temos vivido."

Sem se querer pronunciar diretamente sobre a polémica, António Costa pede "bom senso" e ressalva que a Assembleia da República tem "mantido o funcionamento normal com os condicionamentos próprios desta circunstância."

"Não é momento para divisões", apela. "É momento para todos nos mantermos unidos."

