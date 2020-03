Sair de casa? "Quando há bombas a cair não faz sentido apanhar couves"

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A luta contra a Covid-19 é uma "guerra". E numa verdadeira guerra, as pessoas não saem de casa só porque está um dia de sol. A reprimenda aos portugueses que saíram à rua este domingo, em pleno estado de emergência, sem que precisassem de o fazer, é do presidente da direção da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF).

Em declarações no Fórum TSF, Rui Nogueira defende o recolher obrigatório e entende que os doentes de risco não podem continuar a trabalhar.

Portugal tem no máximo cinco dias "para evitar o caos", alerta, para evitar no país uma repetição da situação "dramática" que se vive em Espanha ou Itália. Por isso, têm de ser tomadas o quanto antes "as medidas absolutamente necessárias para pôr toda a gente em casa", argumenta.

Num cenário de guerra, como nos filmes, "quando há bombas a cair não faz sentido apanhar couves", nota Rui Nogueira. E assim mesmo tem de ser no combate contra o novo coronavírus.

O presidente da direção da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar reforça o alerta: "o que está a acontecer é um cenário dantesco, é terrível, e as pessoas ainda não se aperceberam. Está sol, está bom tempo, mas não dá para andar na rua!"

Rui Nogueira defende é preciso manter os supermercados e as farmácias abertos, e os serviços de saúde, os serviços de segurança e as forças de Proteção Civil têm de sair de casa para trabalhar. Mas mais ninguém.

