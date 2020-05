"Será difícil manter distância com crianças tão pequenas." Testes em creches começaram

Há 15 equipas a fazerem a recolha das amostras © Maria Augusta Casca/TSF

Regina Silva é uma das 33 funcionárias da creche da Fundação António Aleixo, em Loulé. Esta segunda-feira ela e os colegas estão a fazer testes à Covid-19.

Esta instituição tem mais de 150 crianças na creche e pré-escolar, e a educadora sabe que, quando retomarem a atividade, não será fácil manter as distâncias com miúdos tão pequenos. "O tossir, lavar as mãos, isso eles compreendem, agora manter as distâncias vai ser muito complicado", admite a educadora. Regina Silva explica que as crianças estão sempre a aproximar-se, a pedir um afago e será difícil fazê-las compreender que isso não será possível.

No Algarve, Baixo Alentejo e Litoral Alentejano, são os profissionais de saúde do ABC, o Centro Biomédico do Algarve, que testarão estas pessoas à Covid-19. Serão mais de 2100 testes em 96 creches no Algarve e 48 no Alentejo. Nuno Marques, médico e responsável pelo ABC explica que com estes testes à Covid-19 se pretende dar confiança aos pais para voltarem a colocar os seus filhos na escola. "É algo fundamental fazermos para que as pessoas possam ir trabalhar e haver a retoma do país."

Nuno Marques revela que há muita gente, muitos profissionais de saúde a trabalhar para que os resultados dos testes sejam conhecidos rapidamente, nomeadamente 15 equipas a fazerem a recolha das amostras e outras quatro no laboratório da Universidade do Algarve a verificar resultados.

Os testes a todas a creches do Algarve e Baixo Alentejo deverão estar concluídos até dia 19 deste mês.

