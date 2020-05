Só há sangue para mais cinco ou sete dias. Reservas caíram 40%

© Orlando Almeida / Global Imagens

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação viu as suas colheitas de Sangue sofrerem quedas de 33% em abril e de 30% em março, em relação ao mesmo período do ano passado.

Com menos colheitas, regista-se uma quebra de 39% nas reservas de sangue no mês passado, face ao período homólogo.

Os dados divulgados na edição deste sábado do Jornal de Notícias são o motivo para o reforço do apelo para dar sangue que está a ser feito através do envio de milhares de mensagens SMS para os dadores ativos, uma das medidas previstas no Plano de Contingência para a Reserva Estratégica Nacional de Sangue.

O aviso amarelo, primeiro dos três níveis de alerta, já foi ativado porque as reservas dão para cinco a sete dias.

Se baixarem deste patamar será emitido um aviso de nível laranja e caso as reservas de sangue chegarem para menos de três dias passa-se ao aviso de nível vermelho.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação estima que devido ao retomar da atividade cirúrgica nos hospitais vai ser preciso mais sangue. Por outro lado, o fim do estado de emergência com mais pessoas a circular nas ruas aumenta o risco de acidentes.

Em declarações à TSF, o presidente da Federação Portuguesa dos dadores benévolos de sangue, Alberto Mota, fala de "uma situação preocupante".

"Todas as recolhas de sangue planeadas em unidades móveis foram canceladas", com as universidades fechadas os jovens deixaram de dar sangue e também várias empresas, fechadas devido à covid-19 deixaram de o fazer, lamenta.

Alberto Mota deixa um apelo aos jovens com mais de 18 anos que deixaram de ter aulas presenciais, mas podem sair de casa para dar sangue.

Os dadores de sangue não têm de ter "medo" de se deslocar aos locais de colheita e centros de sangue e transplantação em Lisboa, Porto e Coimbra, diz o responsável. São "garantidas" todas as medidas para que "os dadores possam ir com toda a segurança ajudar quem precisa de sangue neste momento".

