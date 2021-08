Subsídio de risco em falta. Guardas prisionais dizem estar a ser enganados pelo Governo

"Os guardas prisionais entregam-se sempre a situações excecionais, e o retorno da Tutela é zero" © Tony Dias/Global Imagens

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Agosto, 2021 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os guardas prisionais dizem que estão a ser enganados pelo Ministério da Justiça. Em causa está o subsídio de risco extraordinário que o Governo prometeu pagar aos profissionais na linha da frente no combate à Covid-19.

A medida foi aprovada em março, mas, quatro meses depois, os guardas continuam sem receber. Hermínio Barradas, presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, acusa o Executivo de falhar nas promessas que faz: "Mais uma vez, estamos a ser burlados. Grandes proclamações e anúncios, e, depois, efetivamente, quando toca ao pagamento, é o normal... Temos de ir para tribunal, e os tribunais administrativos são uma chatice, demoram sempre muito tempo."

A resposta da Tutela é de que "as coisas estão a ser estudadas", mas Hermínio Barradas não tem esperança. "Os guardas prisionais entregam-se sempre a situações excecionais, e o retorno da Tutela é zero", salienta o responsável, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de Hermínio Barradas 00:00 00:00

O presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional adianta que há guardas a pedirem para serem dispensados da assistência aos presos infetados ou em isolamento. "Há guardas cujo serviço exige outro tipo de procedimentos, outras cautelas", começa por dizer.

Apesar de não haver muitos casos positivos neste momento, Hermínio Barradas replica que "as pessoas estão sempre com o coração nas mãos". É por isso que "alguns estão a pedir para deixar de fazer o serviço, e já é um número considerável".

"Se houver aí uma coisa parecida com um surto, pode pôr em causa o funcionamento do setor", alerta o representante da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional.

Hermínio Barradas desmente também a Tutela no que toca à vacinação dos guardas, depois de a ministra da Justiça ter asseverado que todos os guardas prisionais se encontram vacinados contra a Covid-19. "Há uns quantos que não foram vacinados, por opção. Há outros que não foram vacinados porque não passou aquele período de cadência, porque já estiveram positivos. Outros, porque estão de baixa; outros, porque estavam de férias na altura da vacinação. Não estão, de todo, todos vacinados."

Hermínio Barradas garante que nem todos os guardas prisionais estão vacinados 00:00 00:00

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19