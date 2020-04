Teleabsolvição: quando a confissão chega por telefone

A ponderação tem atravessado vários setores do catolicismo © Pixabay

A possibilidade foi admitida há um mês pelo papa. Os padres católicos podem conceder a a absolvição, através de uma comunicação telefónica.

Trata-se de uma forma de reduzir o efeito da distância, numa era de igrejas fechadas ao culto.

A ponderação tem atravessado vários setores do catolicismo, especialmente nos países mais afetados pela pandemia.

A questão está a ser posta em Espanha por teólogos e canonistas. Perante a extensão da pandemia, alguns prelados espanhóis colocam a hipótese de considerar válida a absolvição dada por telefone e não exigir por isso a presença dos fiéis.

Na penitenciária apostólica do Vaticano, que trata destas questões, fala-se ainda e apenas da concessão de indulgências especiais. Mas, no terreno, a pastoral paroquial chama a responsabilidade dos bispos diocesanos para um avanço que a pandemia veio espoletar.

O cardeal Marto, bispo de Leiria, Fátima, já disse que, se fosse necessário esse gesto, não se importaria de avançar, e, dada a carestia de pastores - em Itália e Espanha já faleceram durante a pandemia quase duas centenas de sacerdotes -, e, de acordo com pastoralistas do país vizinho, poderiam ser requisitados também alguns antigos padres retirados ou dispensados, para a administração do sacramento da penitência ou confissão por telefone, e, em caso de morte, para absolver os contagiados por Covid-19.

