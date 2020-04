Testes sorológicos: "Não vamos pensar que é a resposta a todos os nossos anseios"

© Diego Azubel/EPA

Os testes sorológicos não são a solução, pelo menos por enquanto. A diretora-geral da Saúde explicou que estes estão a ser estudados, que já há alguns resultados e que não são assim tão positivos.

"Dando o exemplo de um estudo feito numa população, Graça Freitas explicou os resultados, sublinhando que "14% das pessoas tinha anticorpos". Contudo, "não se sabe se são suficientes para dar proteção e se [esta] é duradoura".

Desta forma, "não quer dizer que não façamos" este tipo de testes, mas é preciso "muitas cautelas na interpretação". "Não vamos pensar que isto é a resposta a todos os nossos anseios", reitera, justificando que "é apenas mais uma resposta da ciência".

A diretora-geral da Saúde acredita que é mesmo preciso manter o distanciamento social e a higiene para que o trabalho feito até hoje não se estrague. "Quando terminar o estado de emergência e retomarmos as nossas atividades e as nossas vidas, temos de o fazer de forma diferente, mantendo muitas regras que aprendemos e aplicámos nestas últimas três semanas", explicou.

Graça Freitas diz mesmo que se a população não cumprir o desconfinamento com regras, a curva epidémica no país "vai subir porque o vírus continua a circular em Portugal, na Europa e no Mundo e o sistema de saúde vai ser submetido a uma grande pressão".

Como tal, é preciso manter "o equilíbrio entre a epidemia e a capacidade do sistema de saúde" à medida que a população comece a regressar ao normal.

