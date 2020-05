Teve Covid-19 e já recuperou? A partir de hoje vai poder doar sangue para ensaio clínico com plasma

Lisboa , 10/02/2012 - Visita ao Instituto Português do Sangue. Redução significativa das colheitas de sangue relacionada com o não aproveitamento da totalidade do plasma apos separação dos globulos vermelhos e plaquetas. ( Vítor Rios / Global Imagens )

O plasma de doentes recuperados da Covid-19 vai passar a ser usado para ensaios clínicos, caso haja permissão dos próprios. "Todos os doentes recuperados podem, a partir de hoje, disponibilizar-se para fazer a sua dádiva de plasma convalescente" que será usado em ensaios clínicos com vista a tratar doentes com o novo coronavírus.

A presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, explicou na habitual conferência da DGS que o recrutamento dos dadores faz-se no site do Instituto Português do Sangue (IPST).

De acordo com a entidade, estes ensaios vão arrancar em 10 unidades distribuídas pelo país. "A realização destes ensaios surge na sequência da criação de uma 'task force nacional' para realizar um ensaio clínico alargado para perceber se o uso de plasma humano é seguro no tratamento da infeção pelo SARS-CoV-2, anunciada pela Diretora-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas", revela o comunicado.

Além da identificação destes 10 serviços, o IPST garantiu já ter definido um procedimento, bem como "as diretrizes para a seleção de dadores, colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de plasma convalescente" aos serviços dos hospitais, onde os médicos e as equipas prescritoras vão ter a responsabilidade da realização dos ensaios.

Em relação ao ensaios clínicos, Maria Antónia Escoval esclarece que foi esta segunda-feira nomeado um grupo de trabalho - que envolve o IPST, a DGS, o Instituto Ricardo Jorge e o Infarmed - que irá definir os critérios mínimos de inclusão nos ensaios clínicos e tudo o restante que envolvem esta terapêutica.

Noutro plano, Maria Antónia Escoval apela à dádiva de sangue por todos que o possam fazer, mesmo em tempo de Covid-19.

