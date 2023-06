Tráfico humano na agricultura. GNR vai estar atenta a "locais onde existam comunidades imigrantes"

A operação inclui ainda a prevenção de acidentes com veículos agrícolas © Francisco Pinto/Lusa (arquivo)

A Operação Campo Seguro 2023 da GNR arranca esta terça-feira, estando previsto o reforço de ações de fiscalização nas explorações agrícolas, com o objetivo principal de combater o tráfico de seres humanos.

A campanha desta força policial, que decorre até ao final do ano em todo o território nacional, visa reforçar o patrulhamento e a fiscalização das zonas agrícolas, mas também sensibilizar a população para a problemática da exploração laboral.

O major Hernâni Martins, da divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, explica que é necessário estar atento a "locais onde existam comunidades ou se verifiquem um maior número de comunidades imigrantes".

Hernâni Martins à TSF: "Vamos procurar estar atentos de forma a que se identifiquem situações em que haja exploração laboral" 00:00 00:00

"Há também a identificação de locais onde existem comunidades que são itinerantes e que vão aparecendo em determinadas zonas agrícolas e florestais para a apanha de determinado tipo de fruta, como é a questão da apanha da azeitona, a questão da vindima, enfim, várias situações que vamos procurar estar atentos de forma a que se identifiquem situações em que haja exploração laboral", esclarece o major em declarações à TSF.

Hernâni Martins pede assim especial atenção para os locais onde "haja transformação de qualquer matéria-prima", destacando ao mesmo tempo que é essencial perceber a nacionalidade das pessoas que trabalham nestas explorações, a fim de perceber se estas estarão "legais no país ou não".

"Com recurso a este tipo de fiscalização, perceber se efetivamente existe ou não este tipo de criminalidade" 00:00 00:00

Atendendo ao número de acidentes que envolvem veículos agrícolas registados - em 2022 contabilizaram-se 561 acidentes, com 47 vítimas mortais e 64 feridos graves - a Operação Campo Seguro inclui ainda a prevenção deste tipo de acidentes, através de ações de sensibilização dirigidas "principalmente" aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas.

"A falta [de manutenção] pode originar mau funcionamento e provocar acidentes" 00:00 00:00

O major lembra a importância da manutenção dos veículos, que se não for feita, causa o seu "mau funcionamento" e ainda da utilização do "regularmente chamado arco de Santo António" por parte dos condutores dos tratores. "Ter atenção a não conduzir sob o efeito de álcool e adequar a velocidade às condições do próprio veículo e do local onde se trabalha, respeitar os limites de carga e também a importância para a frequência de formações teóricas e práticas", aconselha Hernâni Martins.

Para garantir que "as diversas campanhas agrícolas decorram de num clima de segurança", a GNR afirma que vai recorrer a militares de diferentes valências, nomeadamente, dos Comandos Territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Unidade de Segurança e Honras de Estado e da Unidade de Ação Fiscal.

"Para fazer face à criminalidade transfronteiriça, serão efetuadas ações de controlo e fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em coordenação com a Guarda Civil", lê-se no comunicado publicado no site oficial da GNR.