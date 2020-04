TST suspende viagens entre a margem sul e Lisboa

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

A Transportes Sul do Tejo (TST) vai suspender as viagens entre a margem sul e Lisboa, tanto pela ponte 25 de Abril como pela ponte Vasco da Gama.

A empresa entra em lay of a partir desta quinta-feira, com suspensão do contrato de 340 trabalhadores e redução do horário de trabalho a outros 140 profissionais.

Em comunicado, a TST informa que que espera voltar ao serviço habitual em breve. Para já, o objetivo é manter os postos de trabalho dos trabalhadores e responder à redução da procura devido ao estado de emergência.

No total, o grupo de transportes de passageiros Arriva vai colocar em lay-off 68% dos seus 1.500 colaboradores em Portugal, a partir de quinta-feira.



A Arriva Portugal opera através da Arriva Transportes nos concelhos de Guimarães, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Braga, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Porto, e com a Transportes Sul do Tejo (TST) nos concelhos de Almada, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete e Lisboa.

