Universidade de Coimbra lança plataforma de saúde mental

"Temos muito trabalho de investigação, e intervenções validadas empiricamente" © Fernando Fontes/Global Imagens

Por Diana Craveiro 11 Setembro, 2020 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vontade de criar a Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental (UPC3) já existia há muito tempo. No entanto, Cristina Canavarro, coordenadora da plataforma, conta que a pandemia veio acelerar o processo de lançamento, porque receberam "muitas solicitações de pessoas". Para a professora da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, "esta é uma época e uma oportunidade para falar sobre saúde mental, dar um contributo para a contrariar o estigma, aumentar a literacia nesta área e facilitar movimentos quando as pessoas precisam de ajuda".

Cristina Canavarro indica que a universidade vai disponibilizar "consultas individuais e em grupo; formação não conferente de grau, mas creditada, para profissionais na área da saúde mental; supervisão de psicoterapeutas; e ainda consultoria a indivíduos e empresas".

A plataforma vai servir também para passar da teoria à prática os resultados de investigações que têm sido feitas na Faculdade de Psicologia. A coordenadora sublinha que a unidade quer "devolver à comunidade um trabalho de décadas" que representa o conhecimento desenvolvido por vários especialistas. "Temos muito trabalho de investigação, e intervenções validadas empiricamente" que vão ser agora disponibilizados à população.

Numa primeira fase, as consultas serão apenas online, devido à Covid-19. No início do próximo ano, a UPC3 espera já ter um espaço físico para ter consultas presenciais. As consultas e serviços vão ter o valor do mercado, mas haverá alguns protocolos que permitem um preço reduzido. A plataforma pode ser consultada aqui.

Ouça a reportagem da jornalista Diana Craveiro. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19